Кеннеди-младший планирует закупить биткоины в случае избрания президентом

Кеннеди-младший: в США необходимо создать резерв из 4 миллионов биткоинов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик планирует потратить на это 615 миллиардов долларов.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в случае своей победы на выборах президента Штатов намерен закупить биткоины (BTC), чтобы их резерв составлял четыре миллиона. Об этом сообщает издание Crypto News Flash.

«Биткоин — честная валюта… Все зафиксировано в реестре, все децентрализовано, и именно это нам нужно сделать с демократией», — заявил политик.

Он намерен закупить криптовалюту на сумму 615 миллиардов долларов. В случае победы Кеннеди-младший взял на себя обязательство убедить в их приобретении Федеральную резервную систему США.

Кроме того, кандидат в президенты намерен отменить налог на прибыль, если капитал будет в битконах.

Компания Кеннеди-младшего направлена на использовании криптовалюты, чтобы укрепить экономическое положение США.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший уверен, что Дональд Трамп победит на выборах.