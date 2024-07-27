Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; ИЗВЕСТИЯ

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6 июля 2022 года украинские боевики отправили снаряд из РСЗО «Ураган» прямо в сторону семилетних детей.

6 июля 2022 года семилетний Влад из Макеевки ждал на скамейке свою подругу Машу. Дети Донецкой Народной республики хотели поиграть вместе на площадке. Но у украинских боевиков были другие планы — они выпустили по городу кассетные снаряды из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Один боеприпас взорвался рядом с Владом, он погиб моментально. Маша успела добежать до подъезда соседнего дома, но там ее настигли осколки. Медики успели довезти ее до больницы, пытались ее спасти, но, к сожалению, было поздно. В тот же день не совместимые с жизнью ранения получил и 16-летний подросток Дима. Он, как и Маша, до последнего боролся за жизнь, но спасти его тоже не удалось.

27 июля в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата официально учреждена главой ДНР Денисом Пушилиным благодаря военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Этой весной он погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Ему было 42 года.

Восемь лет назад Семен Еремин впервые провел акцию #101, которая получила такое название из-за точного на тот момент количества детских жертв агрессии украинских националистов в Донбассе. С этого момента прошло восемь лет, трагически погибших детей стало больше — 330 человек.

В этот день МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330 с целью рассказать о судьбах детей, чьи жизни были трагически прерваны. Время выхода материалов 27 июля будет совпадать с тем или иным часом и минутой начала рокового обстрела.

В 2016 году Семен Еремин создал мурал на территории Донецкого аэропорта в память об убитых украинскими боевиками детях. В качестве иллюстрации он использовал профиль своей дочери. Сейчас — спустя восемь лет мурал с портретом девочки цел.