Песенка спета: Алсу не намерена прощать измены мужу

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

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Певица долго терпела, но теперь точка невозврата пройдена.

Заслуженная артистка России Алсу не намерена прощать и мириться с мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщил адвокат знаменитости Андрей Крючков телеканалу 360 после слушания дела по разделу имущества в суде.

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив. Это пока вся информация. Подробности являются адвокатской тайной. Больше пока сообщать ничего не можем», — заявил Крючков.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в мае. В браке звездная пара прожила долгие 18 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах.

Как призналась Алсу, она узнала об измене мужа с моделью Анастасией Решетовой. При этом, по утверждениям Абрамова, он до сих пор не понимает, почему жена вдруг решила развестись. Поэтому он намерен и дальше пытаться сохранить брак и не допустить развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочки отнеслись к разводу Алсу и Яна Абрамова.