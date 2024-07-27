«Я вернусь»: Трамп анонсировал новый митинг в городе, где его чуть не убили

Фото: Alex Brandon / ТАСС

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Кандидат в президенты США захотел показать — он никого не боится.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет новый митинг в городе, где его недавно чуть не убили — Батлере, штате Пенсильвания. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Я вернусь в Батлер с большим и красивым митингом», — пообещал Трамп.

Когда именно состоится митинг, политик не раскрыл, но призвал всех американцев следить за новостями, чтобы ее не пропустить.

Покушение на Трампа произошло две недели назад, 13 июля, во время предвыборного митинга в городе Батлер. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик.

На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

Позднее в Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа. С помощью графики смоделирован полет пули, которая ранила политика. По этой 3D-реконструкции отчетливо видно: не поверни Трамп голову за секунду до выстрела, вряд ли бы выжил.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео покушения на Дональда Трампа.