Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Киевский режим продолжает совершать бесчинства и натыкается на жесткий отпор.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувший вечер над Брянской областью перехватили и уничтожили 21 беспилотник, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 21.00 до 23.40 (по московскому времени — Прим. ред.) при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 дрон над территорией Брянской области», — отметили в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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