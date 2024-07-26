МЧС: взрыв самогонного аппарата мог стать причиной пожара в доме в Ульяновске

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Масштабное возгорание привело к гибели трех человек, в том числе двухлетнего мальчика.

Предварительной причиной пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске, где погибли три человека, в МЧС назвали использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

«По предварительной информации, причина пожара — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что причиной возгорания в многоэтажке в Ульяновске мог стать взрыв пятилитрового газового баллона, находившегося в одной из квартир.

По данным Следственного комитета, пожар в жилом многоквартирном доме по улице Корунковой в Ульяновске произошел 26 июля около 19.30 в результате хлопка в одной из квартир дома. Масштабное возгорание привело к гибели трех человек, в том числе двухлетнего мальчика.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок.