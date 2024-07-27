«Настя собирается замуж»: адвокат мужа Алсу раскрыл секрет Решетовой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Модель заняла правильную позицию в скандале с разводом Алсу, не желая оправдываться и комментировать обвинения в романе с супругом певицы.

Модель Анастасия Решетова, которой приписывают роман с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым, состоит в отношениях и даже собирается выйти замуж. Причем вовсе не за супруга артистки, которого «она знать не знает». Об этом изданию Woman.ru заявил адвокат и близкий друг Абрамова Александр Добровинский.

Он назвал слухи о романе предпринимателя с моделью «выдуманной историей» и заявил, что Абрамов даже «ни на кого никогда не смотрел», не говоря уже об отношениях на стороне.

Позиция Алсу в происходящем Добровинскому не очень понятна, а вот позицию Решетовой, которая, будучи втянутой в скандал с разводом певицы, хранит молчание и не оправдывается, адвокат назвал правильной. Более того, он уверен, что у модели никогда не было романа с мужем певицы.

«Она (Решетова — Прим. ред.) красивая женщина, о ней говорят, это всегда приятно. В этой ситуации она заняла правильную позицию. Она мусульманка, у нее отношения, она кажется даже говорила, что собирается замуж. А кто такой Ян Абрамов и Алсу, она знать не знает», — заявил адвокат.

Алсу ранее обвинила во лжи Решетову, которая заявила, что никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Модель сказала об этом после того, как ей приписали роман с Абрамовым.

«Врет», — прокомментировала певица публикацию, в которой Решетова отрицала связь с женатым.

Поклонники певицы сразу сделали вывод, что супруг все-таки изменял ей с моделью.

Более того, издание KP.RU нашло «свидетеля» связи Абрамова с Решетовой. Им оказалась некая Элина — блогер, проживающая в Италии. По ее словам, в прошлом году бизнесмен и модель вместе делали визы в Китай, а подруга Элины работала в том визовом центре, куда они обращались.

«Я летала в августе в Москву. Встретились со знакомой, которая на тот момент работала в визовом центре Китая. Вот она мне рассказала, что приходили Ян Абрамов и Анастасия Решетова. Она их узнала. Я еще тогда подумала: „Ничего себе инфоповод!“. Но не следила ни за кем из них и вообще думала, что Абрамов и Алсу давно разошлись», — цитирует здание Элину.

Слухи о том, что Абрамов и Решетова — любовники, появились летом прошлого года. Тогда же пользователи сети обратили внимание на внешнее сходство между моделью и певицей.

В июне этого года Алсу подала на развод с мужем после 18 лет брака. Разлад в семье поразил поклонников и стал причиной массы слухов. В частности, фанаты уверены, что Абрамов часто изменял знаменитой супруге. При этом сама Алсу ранее утверждала, что в их семье все хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности о разводе Алсу и Абрамова.