В Челябинской области произошел прорыв дамбы на водохранилище

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В зоне подтопления находятся около двухсот человек.

В Челябинской области около поселка Киалим прорвало дамбу. Она сдерживала напор воды на Киалимском водохранилище. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Челябинской области.

«В 21.10 (мск) 26.07.2024 от дежурного ЕДДС Карабашского ГО поступило сообщение, что в результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров», — отмечается в публикации.

По предварительной информации, в Карабашском городском округе введен режим ЧС. В зоне подтопления находятся около двухсот человек.

На данный момент из поселка Киалим в Карабаш были эвакуированы 30 человек. Пункт временного размещения организован в одной из школ.

Кроме того, жителям соседних населенных пунктов Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево сказали собрать вещи первой необходимости и готовиться к эвакуации.

Сейчас на месте прорыва работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили выдавать гражданам жилье при его потере в ЧС.