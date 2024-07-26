Мощный пожар произошел в жилом доме в Ульяновске
Дарья Евстрахина 142 0
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Пламя вспыхнуло на улице Корункова.
В Ульяновске произошел мощный пожар в жилом доме. В данный момент с пламенем борются сотрудники МЧС РФ. Пламя вспыхнуло на улице Корункова.
По последним данным, горят три квартиры, по сообщениям пресс-службы регионального главка ведомства. На месте работают все оперативные службы, пожарные приступили к эвакуации жильцов.