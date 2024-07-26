Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За 2011 год он заработал 18 миллионов рублей.

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, за 2018 года заработал 15,2 миллиона рублей. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах экс-чиновника.

За этот же период жена Булгакова заработала 225 тысяч рублей.

Можно увидеть, что в 2017 году заработок экс-замминистра составил 14,1 миллиона рублей, а самый большой доход генерал получил в 2011 году — более 18 миллионов рублей.

По информации из документов от 2019 года, Булгаков владел долей в 109 квадратных метров в 219-метровой квартире. Собственницей остальной части жилплощади является его жена. Булгакова также владеет тремя земельными участками: 163, 321 и 2270 квадратных метров. У семьи также есть частный дом площадью в 621,8 квадратных метров.

В 2019 году в собственности у Булгаковых был автомобиль Toyota Lexus RX350.

Дмитрий Булгаков был арестован 26 июля и отправлен в следственный изолятор «Бутырка». Его подозревают в коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, следствие подтвердило причастность преемника Булгакова Тимура Иванова к взяткам.