Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

На запах сейчас часто жалуются жители в округе, особенно, когда ветер дует в их сторону. Когда ситуация изменится?

Испытания технологического оборудования для обезвреживания отходов сегодня начались на полигоне «Красный бор». Его еще называют «Свалкой века». Там скопилось несколько миллионов тонн, включая загрязненный грунт. И теперь опыт «Красного бора» в ликвидации полигона может стать примером для всей России.

Там уже провели колоссальную работу. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин продолжит.

Под толщей грязи — вся таблица Менделеева. На полигон «Красный Бор» под Петербургом 45 лет свозили промышленные отходы со всего Советского Союза, пока свалку не закрыли окончательно.

На открытых картах-накопителях нефтяные отходы глубиной 24 метра — это сравнимо с девятиэтажным домом. Рабочие уже установили понтоны, чтобы собирать дождевую воду, по периметру карту оборудовали дамбой.

«Росатом» два года назад взялся за рекультивацию полигона. Могильник тогда уже был в аварийном состоянии — он не раз горел. Свалка хоть и находится в Ленинградской области, но была передана на баланс Северной столицы — город старался ее рекультивировать, но финансовые объемы уходили большие. И если не запуск масштабного проекта — опасные выделения сейчас могли бы оказаться далеко за пределами свалки.

«Здесь, грубо говоря, в 100 метрах находится ручей Безымянный, который впадает в реку Ижора. Она, в свою очередь, впадает в реку Неву. По угрозе все становится понятно», — заявил руководитель проектного офиса «Красный бор» федерального экономического оператора ГК «Росатом» Вячеслав Корсаков.

В середине 2026 года о полигоне «Красный Бор» будет напоминать разве что зеленый холм. Ликвидация опасных свалок в стране — это поручение президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели правительство страны уже потратило 47 миллиардов рублей. Темпы работ сегодня лично оценили глава «Росатома» Алексей Лихачев и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

«На данный момент рекультивация этого объекта выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект уже не представляет ни для окружающей среды, ни для людей», — уточнил Патрушев.

Переработка промышленных отходов начнется в конце года. Для начала их откачают из накопителей и пропустят через 13 степеней очистки. Токсичные — превратятся в обычную чистую воду, а нефтяные — в грунт.

«Наши лучшие практики в строительстве, материаловедении, машиностроении здесь применены в полной мере», — подчеркнул Лихачев.

Для работы трех установок построен целый городок — 13 зданий, как производственных, так и бытовых.

Полигон уже под надежной защитой. Под понтонными навесами — все 70 котлованов. По периметру территории — так называемая противофильтрационная эшелонированная завеса, чтобы опасные стоки не попали на другие земли. Сооружение сможет автоматически фиксировать все утечки.

«Росатом» выполнил большую часть работы, огромную, прежде всего, защитил весь периметр, и это очень важно. То есть практически сточная вода уже не попадает в Ижору», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Неприятный запах, который ощущается в округе, а на полигоне еще сильнее, уже исчезнет в следующем году, а это значит, что более шести миллионов жителей вздохнут спокойно. На запах сейчас часто жалуются жители в округе, особенно, когда ветер дует в их сторону.