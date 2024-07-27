Пазл сложился: у демократов больше нет противоречий вокруг кандидатуры Харрис

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf Mueller; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вице-президента США поддержал бывший американский лидер Барак Обама.

Камала Харрис теперь главный кандидат в президенты США от демократов. Интриги больше нет: Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение вице-президента.

Экс-президент США в соцсети написал, что «Харрис будет фантастическим президентом». Также супруги позвонили Камале и выразили уверенность в ее победе.

«Мы звоним сказать, что Мишель и я гордимся тем, что поддерживаем тебя. Мы делаем все возможное, чтобы ты победила на этих выборах и попала в Овальный кабинет», — заявили они.

Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах Обама не стал поддерживать никого из кандидатов Демократической партии, в том числе Харрис. Некоторые американские СМИ писали, что он был изначально против выдвижения вице-президента, так как сомневался в ее победе.