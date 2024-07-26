По делу экс-замминистра обороны Булгакова проходят еще три фигуранта

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Они были арестованы еще в апреле.

По делу арестованного по подозрению в коррупции бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова проходят еще три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Органами предварительного расследования Михаленко Александр Иванович, Ковалевич Валерий Яковлевич, Смирнова Эльвиры Анатольевна обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — цитирует документ агентство.

Уточняется, что все три фигуранта являются членами совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат» и содержатся под стражей с апреля. Всем им предъявлены обвинения по уголовное статье «Присвоение и растрата».

В пятницу, 26 июля, стало известно об аресте Дмитрия Булгакова. Задержанного поместили в СИЗО «Бутырка» и начали проводить с ним следственные процедуры. Известно, что чиновника подозревают в коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что преемник Булгакова Тимур Иванова указал суду на отсутствие доказательств его вины. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.