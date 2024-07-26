Врачи рассказали о состоянии военного, автомобиль которого подорвали в Москве
Военный после подрыва авто в Москве остается в тяжелом состоянии
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Вместе с пострадавшим мужчиной в больнице находится и его жена.
Военнослужащий, который пострадал при подрыве автомобиля на севере Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии», — прокомментировал состояние военного врач.
Собеседник агентства также подчеркнул, что и ему, и его супруге, которая получила рваные раны лица, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Рано утром 24 июля во дворе столичной многоэтажки подорвался Toyota Land Cruiser. За рулем находился военнослужащий, а на пассажирском сидении — его супруга. От силы взрывной волны в квартирах первых этажей повыбивало окна, повреждения получили стоявшие рядом машины, а самому военному оторвало конечности.
Подрывника удалось обнаружить и задержать. Им оказался Евгений Серебряков, который после взрыва успел сбежать в Турцию, однако уже 25 июля его экстрадировали обратно в Россию. На допросе он признался, что совершил подрыв автомобиля по заданию украинских спецслужб.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с допроса задержанного Серебрякова.