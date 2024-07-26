Призывавший убивать россиян журналист Шарафмал приговорен к семи годам колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинский телеведущий в прямом эфире цитировал немецкого нациста Эйхмана и обещал при первой возможности лично расправляться с русскими.

Суд в Москве заочно приговорил к семи годам колонии украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, публично призывавшего истреблять россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что Шарафмал также лишен права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В марте прошлого года Шарафмал в прямом эфире телеканала «Украина-24» призвал к геноциду россиян, процитировав одного из самых известных нацистских преступников, идеологов Холокоста — Адольфа Эйхмана.

Шарафмал озвучил высказывание нациста, в котором тот призывал в первую очередь истреблять детей. От себя журналист добавил, что всякий раз, когда у него будет возможность расправиться с русскими, он обязательно это сделает.

В феврале этого года МВД России объявило Шарафмала в розыск по уголовной статье. До этого он был внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинского журналиста Дмитрия Гордона* приговорили к 14 годам колонии за призывы к терроризму.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.