«Утрата тонких эмоций»: как цирроз печени влияет на деменцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; Личный архив Александра Ковтун; 5-tv.ru

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При какой диагностике можно выявить грядущие проблемы?

Ученые из Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии заявили, что цирроз печени грозит больному проблемами с деменцией. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, что исследование новое, но проблема старая. Она называется — печеночной энцефалопатией.

«Например, такое заболевание сопутствующее, либо синдром как печеночная энцефалопатия — известно давно. То есть недостаточность функции печени, недостаточность очищения крови влечет больше вступления токсинов к клеткам головного мозга», — пояснил специалист.

Ковтун указал, что в итоге происходит органическое поражение центральной нервной системы, которая выражается в утрате тонких эмоций, то есть тонкого чувствования, эмпатии, а также ухудшается внимание и память.

«Внимание и память — это предпосылки интеллекта. И если эти функции снижаются, соответственно за этим следуют и признаки деменции», — подчеркнул специалист.

Врач-психиатр отметил, что все эти процессы происходят постепенно, негативно влияя на мыслительные функции человека. При этом будут видны признаки деменции, но не тотальной, как у сосудистой.

«Тем не менее при патопсихологической диагностике она будет определена», — сказал врач.

Ковтун заключил, что при больной печени ухудшается очистка крови от токсинов. И соответственно эти токсины негативно влияют на клетки мозга, что и вызывают проявление энцефалопатии.

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