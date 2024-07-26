Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа.

Основная энергия недели (Карта Таро — Семерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Семерка Кубков — довольно эмоциональная карта, которая говорит про измененное сознание. Мы можем запутаться в своих мыслях и не знать, чего на самом деле хотим. Возможны частые перемены настроения.

В целом, энергии будут очень нестабильные. Карта советует почаще снимать розовые очки и задуматься о реальных вещах. Кроме того, есть вероятность появления неких соблазнов.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Рыцарь Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Рыцарь Жезлов — это карта движения и действия. Необходимо выходить из пассивного состояния. Если активно проявлять себя в финансовой сфере, то есть вероятность перейти на новый уровень и «переродиться».

Кроме того, данная карта сулит успех. Смело совершайте действия, связанные с деньгами — и вы точно получите желаемый результат.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе благоприятно заниматься планированием. Время также подойдет для общения с друзьями, коллегами и близкими людьми. Можно планировать совместные поездки или мероприятия.

Совет на неделю (Карта Таро — Тройка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Тройка Кубков тоже говорит о получении эмоций в компании. Поэтому встречайтесь с друзьями или просто знакомыми, которые дадут вам положительные эмоции и наполнят вас. Неделя будет максимально плодотворная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал прогноз Таро на результат выборов президента США.