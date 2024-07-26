Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024 года

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Месяц сулит яркие и насыщенные события. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего августа: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

Энергии первой декады настраивают на творчество и созидательную деятельность. Девиз простой — занимайтесь тем, что приносит радость и воодушевление.

4 августа Новолуние во Льве. Начало нового лунного цикла и закладка событий на предстоящий месяц происходит под благоприятным влиянием Юпитера и Марса. Уверенность в своих силах, высокая витальность, конкурентоспособность, умение ставить цели и достигать их, а также легко решать любые проблемы. Возможно достичь желаемого в кротчайшие сроки при наименьшей энергозатратности.

С 5 августа настрой на рабочий процесс, порядок и дисциплину. Венера переходит в знак Девы, где она чрезмерна дотошна и придирчива, причем как к себе, так и окружающим. Использовать эти качества лучше в деловой сфере, а также при совершенствовании внешнего вида.

Хорошо для оздоровительных или омолаживающих процедур. В этот день и Меркурий поворачивается в ретроградное движение до конца месяца. Да, новые проекты, переговоры и сделки не инициируем. Покупки актуальны с приставкой б/у или по стоимости существенно не влияющие на ваш бюджет. Зато открывается возможность что-то переделать, исправить ошибки в документах, вернуться к ранним договоренностям или к бывшему партнеру.

Тем более аспект соединения с Венерой делает коммуникацию в отношениях очень результативной. Можно получить практически все, чего захотите, если вы тактично изъясняетесь и легко идете на компромиссы.

8 августа магический день связан с наступлением планетарного нового года. Каждый сможет впитать в себя свет, идущий прямиком из центра галактики и проходящий на Землю через так называемые звездные врата — врата Льва. В это время на нас исходит вдохновение и творческая сила, помогающая воплотить все идеи и желания.

Вторая декада имеет напряженный заряд, который затронет интеллектуальную и предпринимательскую деятельность, сферу торговли и отношений. Меркурий в ретро фазе напряжен Ураном, что склоняет к импульсивным и необдуманным решениям, о которых впоследствии придется пожалеть. Мысли, поездки и покупки имеют тенденцию мятежности, спонтанности и хаотичности.

Важные переговоры, сделки, трудоустройство не рекомендуются. Венера, находясь в слабом для себя положении, еще больше теряет активы от неблагоприятной аспектации Юпитера и Сатурна. Высокомерие и нежелание работать над отношениями способно образовать сухую пустыню с деловыми партнерами, супругами и коллегами.

Затрудняются финансовые дела и продвижение по карьере. Косметологические процедуры также лучше отложить. Марс, как планета бизнеса, спорта и проявления любой активности столкнется с препятствиями, любезно предоставленными Сатурном. Получается, мужское и женское начало сейчас гасятся о холодную твердь Сатурна. Это усложняет взаимопонимание, снижает либидо и затрудняет достижение цели.

19 августа Полнолуние на оси Лев-Водолей склоняет к свободе и новизне. Ощущается сильное желание снять ограничения в своей жизни и поменять ритм, закончить не ресурсные отношения. Чувствуется субъективная оценка происходящего под влиянием Меркурия, сожженного в лучах Солнца. Гордыня застилает разум и мешает понять оппонента.

Постарайтесь оказаться в компании единомышленников, в коллективе, где вы сможете расслабиться и поделиться своими чувствами. Третья декада имеет смешанный фон. Бизнес и финансовую деятельность лучше осуществлять с проверенными партнерами по отработанной схеме.

В сфере красоты можно использовать инновационные методы или аппаратную косметологию, а в имидж добавить пару оригинальных штрихов, которые выделят вас среди окружающих. Аспект страсти между Венерой и Марсом благоприятен для близких отношений и привлечения в свою жизнь новых активных партнеров. Необдуманные траты или риск попасть в сети мошенников могут сказаться на вашем бюджете.

Отслеживайте финансовые потоки с присущей Девьей скурпулезностью. При этом, появляются возможности отточить навыки коммуникации и презентации своих деловых качеств.

22 августа Солнце покидает великолепие Льва и намерено погостить у Девы. Фокус на материальные ценности, трезвый и холодный расчет. Нет места хаотичности и бардаку, а есть поэтапное решение дел, точность и аккуратность, анализ ситуации с последующей работой над ошибками.

Драйв приносит профессиональная реализация и приобретение навыков, которые можно монетизировать.

29 августа сразу два события завершают месяц. Меркурий возвращается в директное движение и снимает ограничения на запуск новых проектов, начало обучения, сделки купли-продажи. И Венера снова становится счастливой.

С переходом в знак Весы, она возвращается домой и помогает нам без труда привлекать любовь и деньги. Это время, когда завораживают красота, искусство и гармония, а близкие отношения доставляют удовольствие.