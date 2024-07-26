«Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа

Помпео: Трамп может предоставить Украине ленд-лиз на $500 миллиардов

Фото: Reuters / Marco Bello

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Один из американских политиков считает, что республиканец попробует создать программу «ленд-лиза» для Незалежной.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может разработать программу лэнд-лиза для Украины на 500 миллиардов долларов. Об этом написал бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для The Wall Street Journal.

«Вот как может выглядеть успешный план по Украине: ввести реальные санкции против России, усилить американскую оборонную промышленность, возродить Организацию Североатлантического договора, создать программу „ленд-лиза“ для Украины в размере 500 миллиардов долларов», — считает Помпео.

По его мнению, необходимо предоставить киевскому режиму столько средств, сколько ему нужно. Помпео также призвал снять для Украины ограничения на удары по России западным оружием.

Политик указал, что при избрании на пост главы США Трамп может попытаться наладить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.

Выборы на пост президента в США состоятся 5 октября. Действующий американский лидер Джо Байден добровольно вышел из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. От Республиканской партии в выборах участвует 45-й президент США Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп в телефонном разговоре призвал Зеленского* закончить конфликт с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.