🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 июля, день, наполнен энергией возможностей. Звезды обещают активные перемены и продвижение к новым целям. Благоприятное время для начинаний, особенно в творческих и профессиональных сферах, поэтому будьте смелыми и экспериментируйте.

♈ Овны

Начинать что-то в этот день – слишком плохая идея, вас может затянуть в водоворот проблем и неприятностей. Выбраться из него без особых потерь будет сложно, но вы сможете справиться, если будете опираться на коллег или близких.

Космический совет: амбиции столкнуться с препятствиями, не бойтесь нестандартно мыслить.



♉ Тельцы

Эмоции в этот день бушуют, и стоит всеми силами держать себя в руках, чтобы никого не обидеть. Прощения придется вымаливать очень долго.

Космический совет: найдите новые мотивации, загляните глубоко внутрь себя.





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♊ Близнецы

Сегодня можно как наладить, так и нечаянно разорвать очень важные связи – и любовные, и деловые. Так что просчитывайте каждый шаг и каждое слово. Все вокруг и все будут решать за вас – позвольте им это сделать.

Космический совет: общайтесь с близкими и любимыми людьми, не бойтесь быть ранимыми.

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♋ Раки

Возможно, какие-то вопросы в этот день вновь станут актуальными – задавайте их и себе, и Вселенной. Точно найдете ответ.

Космический совет: эмоции будут на подъеме, мыслите рационально.

♌ Львы

Взявшись за серьезные задачи, вы не сможете их завершить. Все, что вы переложите на другой день, обернется будущими проблемами. Так что расслабьтесь и постарайтесь сегодня проветрить голову.

Космический совет: лидерские качества будут на высоте, ищите лазейки для роста.

♍ Девы

Вселенная приготовила вам сюрпризы, но ради них чем-то придется пожертвовать. Но оно того точно стоит. И больше говорите – кто-то оценит ваши идеи.

Космический совет: день подходит для подарков себе и близким, не будьте жадными.





♎ Весы

Сегодня вас может вдохновить буквально все. Так что больше общайтесь и оглядывайтесь по сторонам. Обязательно больше фантазируйте – креатив увеличит ваши шансы продвинуться по карьерной лестнице.

Космический совет: рабочий день будет насыщенным, не забывайте о семье и доме.





♏ Скорпионы

В этот день у вас найдутся ответы на сложные вопросы. Инсайты помогут разобраться, почему тот или иной проект забуксовал и как это исправить.

Космический совет: интуиция будет на высоте, прислушивайтесь к внутренним ощущениям.

♐ Стрельцы

Что-то очень важное произойдет сегодня. Так что готовьтесь к сюрпризам и переменам психологически – настраивайтесь позитивно.

Космический совет: ваша активность сегодня на фантастическом уровне, займитесь изучением чего-то нового.

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♑ Козероги

На кого-то вы в этот день здорово повлияете, так что хорошенько подумайте, прежде чем что-то сказать, ведь это может отпечататься на чьей-то жизни. Кто-то будет намерен спорить с вами не на жизнь, а на смерть. Старайтесь держаться подальше от таких людей.

Космический совет: системность и логика принесут плоды, стройте долгосрочные планы.



♒ Водолеи

Присматривайтесь к людям, которые входят в ваш круг общения – не все из них могут иметь добрые намерения. Так что вычисляйте негодяя и рвите отношения.

Космический совет: вы так и жаждите новых ощущений, не бойтесь экспериментировать.





♊ Рыбы

Болтать звезды в этот день не советуют, лучше больше работайте или занимайтесь домашними делами – это будет куда полезнее. Не тратьте много денег, иначе придется занимать.

Космический совет: появится усталость после рабочего дня, побудьте наедине со своими мыслями.

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