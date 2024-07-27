«По-взрослому»: россияне рассказали о своем отношении к интимным перепискам

Фото: 5-tv.ru

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Допускают ли пользователи начало серьезных отношений после секстинга?

Результаты исследований об отношении россиян к интимной переписке показали, что девушки считают ее пустой тратой времени, в то время как 46% опрошенных мужчин допускают после нее развитие отношений. Об этом аналитики сервиса для знакомств рассказали в беседе с «Известиями».

Мужчины в три раза чаще, чем женщины, практикуют обмен эротическим контентом (61% против 20%). При этом они делают это преимущественно с теми женщинами, которые им нравятся. Женщины гораздо менее склонны к секстингу, считая его необязательным. Только 27% женщин разделяют мнение мужчин о том, что эротическая переписка подогревает страсть.

Разница в восприятии эротического контента у мужчин и женщин проявляется и в эмоциональной сфере. В то время как мужчины (94%) испытывают уважение «за смелость» и радость от участия партнерши в секстинге. Россиянки же (58%) считают его непристойным. Лишь 8% женщин испытывают положительные эмоции от секстинга.

Только 2% женщин считают, что инициатива переписываться «по-взрослому» принадлежит им, в то время как 23% мужчин уверены, что именно пользовательницы делают первый шаг. 59% мужчин заявляют, что интимные переписки начинаются по взаимному согласию, но с этим согласны лишь 14% женщин. Оставшиеся 84% россиянок утверждают, что инициатива в секстинге всегда принадлежит мужчине.

При этом 74% женщин считают, что интимная переписка уместная только в отношениях, 11% — в первые недели знакомства, 9% — после пары месяцев, и лишь 6% готовы к эротическому общению уже в первый день. Мужчины оказались более раскованы: 42% готовы к секстингу с первого дня, если девушка не против, 32% — после пары недель, 20% — только в отношениях, 6% — после пары месяцев.

Половина опрошенных россиянок, а именно 50%, не согласятся на свидание после секстинга, а 27% считают, что мужчины, склонные к виртуальным флиртам, никогда не встречаются вживую. Пользователи с этим не согласны: только 5% из них разделяют эту точку зрения. Что касается отношений, то 9% мужчин исключают серьезные отношения после секстинга, а остальные — готовы к продолжению. В противоположность этому 70% женщин уверены, что мужчины, инициирующие эротическую переписку, неспособны на отношения. 30% женщин все же видят в них потенциал для серьезных отношений.

Оба пола сходятся в том, что все должно быть по взаимному согласию. Мужчин волнуют вежливость в общении (37%) и недопустимость просьбы о «горячих» фото (44%). Женщины же ценят комфорт (54%), отсутствие принуждения (41%) и «умеренность» (18% против слишком откровенного контента).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией.