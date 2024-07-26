Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой

Тишковец: август не будет жарким, температура опустится до 21 градуса

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Температура может опуститься до 12 градусов тепла.

Август в Москве не порадует жарой, температура днем будет колебаться в районе 21 градуса тепла. О прогнозе на последний месяц лета рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону — близкому к многолетней норме, ночь — плюс 12, день — плюс 21,5 с незначительным, на 0,5-1 градус, превышением нормы и с дефицитом осадков в 20%», — объяснил синоптик.

Тишковец поспешил успокоить любителей летних деньков и отметил, что август еще успеет порадовать москвичей солнечной погодой.

Аналогичный прогноз на ближайшие дни дал коллега Тишковца — научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на предстоящих выходных погода будет очень теплой — 26-28 градусов тепла. Однако уже в понедельник, 29 июля, этот показатель начнет резко снижаться. Небо над Москвой, скорее всего, затянет тучами, а с Северного Ледовитого океана в столицу придут холодные воздушные массы.

«Это последние дни (в Москве — Прим. ред.), когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс 20 градусов — своеобразный эндшпиль „догорающего“ лета. Дальше — медленное угасание», — добавил Тишковец.

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