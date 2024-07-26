Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для тройняшек Камиллы, Амелии и Вероники

Фото, видео: 5-tv.ru

У малышек серьезная задержка психоречевого развития.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю тройняшек — Камиллы, Амелии и Вероники.

У сестер серьезная задержка психоречевого развития. Они уже прошли несколько курсов реабилитации. Но все старания могут пойти насмарку, если не продолжить восстановление. На него нужны один миллион 600 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 109 тысяч 430 рублей. Спасибо вам большое!