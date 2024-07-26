Спустя 23 года: обнародованы новые уникальные кадры теракта в США 11 сентября
Японский фотограф обнародовал уникальные кадры теракта в США 11 сентября
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Видео крушения Башен-близнецов опубликовал японский фотограф.
Сегодня, спустя 23 года, опубликовано новое видео крушения Башен-близнецов в Нью-Йорке после теракта 11 сентября. Кадры сделал японский фотограф на профессиональную камеру.
По словам фотографа, видеокассета долгие годы лежала в его архиве, пока он ее случайно не нашел. Теперь это — единственная запись высокого качества трагических событий 11 сентября.
Тогда «Аль-Каиды»* на захваченных пассажирских самолетах врезались в здания Всемирного торгового центра Нью-Йорка и Пентагон. В результате погибли более трех тысяч человек, около шести тысяч пострадали.
Ранее рассказывал о том, что российские спецслужбы изъяли автозапчасти из Европы, начиненные взрывчаткой. Опасные посылки пришли несколькими партиями из Италии и Германии. Взрывчатки и электродетонаторов хватило бы на целую серию терактов.
* — организация, запрещенная в РФ.