Нет дорог, электричества и связи: на Чукотке потоки воды практически «снесли» целый город

Фото, видео: 5-tv.ru

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К катастрофической ситуации привел разлив реки Каральвеем.

Мощные потоки сносят все на своем пути и на Чукотке. Из-за разлива реки оказался подтоплен целый город Билибино. Там в эти минуты наиболее опасная ситуация.

Уровень воды вырос настолько, что под ней скрылись целые кварталы. Людей экстренно эвакуируют, в том числе на вертолетах. Из зоны бедствия передает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Большая вода уже зашла в подвалы и начинает топить первые этажи, заливает подъезды и квартиры. Ситуация с мощным паводком на Чукотке приблизилась к критической. Город Билибино живет в режиме ЧС уже третьи сутки. Разбившаяся река Каральвеем стремительным потоком понеслась по жилым кварталам.

Частные дома — в воде по самую крышу. Дороги смыло подчистую. Мосты еще держаться, но уже с трудом. Людей эвакуируют на спецтехнике, но и она тонет.

На кадрах видно, как спасатели пытаются подобраться к «вахтовке» — машине с фургоном для рабочих, которую унесло сильным течением.

Для эвакуации используют и вертолеты, но и тут — не без проблем. До пары воздушных судов добраться просто не успели. Затопило вертолетную площадку и, похоже, спасти эти машины уже не получится.

Аэропорт закрыли. Рейсы отменили до следующей недели. Тонет все: подстанции, вышки сотовой связи, трубы. В городе сейчас частично нет электричества и воды. Перебои с продуктами питания. Местные власти уже развернули пункты временного размещения.

«Нас напоили чаем, там шоколадки были, конфеты. Молодцы, конечно. Первый раз с этим сталкиваемся», — рассказывает жительница города Билибино Надежда.

Вода сейчас начала отступать, но ситуация в регионе остается критической.

«Всем жителям будет оказана необходимая поддержка. Из окружного бюджета будут выделены средства для возмещения ущерба. С каждым будем отрабатывать индивидуально», — говорит губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Выяснить предстоит и причины, по которым в Билибино не сработала система оповещения. О том, что в город пришла большая вода, люди узнали уже по факту. Говорят, что даже от МЧС сообщений не поступало. И сейчас, по словам местных жителей, работает только мобильная связь.

Надежда теперь только на хорошую погоду. И на то, что река вернется в свое русло. Восстанавливать город, похоже, придется еще очень долго.