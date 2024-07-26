Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В России его заочно арестовали по делу о вымогательстве.

Экс-глава «Ленфильма» Федор Щербаков, которого признали виновным в вымогательстве, в октябре 2023 года вылетел из России в Турцию. Об этом следует из материалов дела, которые появились в распоряжении 5-tv.ru.

«В международный розыск Щербаков был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом ТК-420 из Москвы в Стамбул, а информации о его возвращении у следствия не имеется», — говорится в сообщении.

Прежде, Федора Щербакова заочно арестовали России по делу о вымогательстве. Он был объявлен в международный розыск.

Щербаков являлся генеральным директором «Ленфильма» с сентября 2020 года. Тогда он сменил на этом посту исполнявшую обязанности Инессу Юрченко. Временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии стал продюсер Эдуард Суворов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын основателя компании Chronopay Павла Врублевского объявлен в розыск МВД России. Он был заочно арестован по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества.