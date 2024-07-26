Сомневаются во всем: почему некоторые люди верят в плоскую Землю

Космонавт Артемьев: в плоскую Землю верят во всем сомневающиеся люди

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как к этому относятся космонавты?

Люди, которые верят в плоскую Землю, могут подвергнуть сомнению абсолютно все. Об этом высказался космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА Новости.

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению», — заявил космонавт. Так он ответил на вопрос агентства о людях, которые верят в феномен плоской Земли.

По его словам, такие люди не верят ни в полет Юрия Гагарина, ни в тот факт, что американцы высаживались на Луне. Такие люди, считает Артемьев, сомневаются во всем.

По мнению космонавта, пытаться переспорить таких людей не стоит. Необходимо относиться к этому с юмором.

Накануне, 25 июля, исполнилось ровно 40 лет с того момента, как женщина в первые вышла в открытый космос. Светлана Савицкая не только находилась за бортом станции «Салют-7» больше трех часов, но еще и провела там сварочные работы новым советским аппаратом.

Ранее 5-tv.ru передавал слова космонавта Артемьева, который объяснил, что делать при встрече с инопланетянином.