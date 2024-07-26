Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Почему спортсменка так категорична по отношению с родному человеку?

Российская фигуристка Камила Валиева считает своей семьей только маму, но не отца, который пропал из ее жизни на десять лет. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Обычно спортсменка не комментирует свою личную жизнь, но в этот раз решила сделать исключение. Причиной стало интервью отца олимпийской чемпионки Валерия Разаманова, в котором он говорит про отношения с дочерью, ее карьеру и поступление в высшее учебное заведение. После этого Камила решила рассказать о своем видении ситуации.

«Я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы. Только она моя настоящая и любимая семья», — написала Валиева.

Валерий Разаманов в прошлом — кадровый офицер. По его словам, у него не было возможности поддерживать общение с Камилой из-за географии его службы и ее тренировок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Камила Валиева окончила 11-й класс в школе для спортсменов ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.