«Мужчины нарасхват»: как россияне относятся к курортным романам

Около 40% людей россиян хотя бы раз в жизни заводили курортные романы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Fokke Baarssen

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Треть людей относится негативно к таким отношениям, но что себе позволяют остальные?

Согласно статистике интернет ресурсов и психологических форумов, треть россиян категорически против отношений во время курорта.

Около 35,3% людей настроены негативно к таким любовным приключениям, а 40% опрошенных признаются, что хотя бы раз в жизни заводили отношения во время отпуска.

После окончания отдыха 98% завершают романы. И только 2% могут похвастаться тем, что все дошло до свадьбы.

Издание KP.RU нашло на просторах интернета историю женщины, которая рассказала, почему для нее недопустимы отношения во время отпуска.

Она жаловалась, что многие мужчины пытались с ней познакомиться и флиртовать. Ухаживания учащались, когда они узнавали, что дама приехала из Москвы.

«А я сразу себе представляла, чем это закончится: влюблюсь, потом разбитое сердце. По-моему, какой-то особый склад ума надо иметь, чтобы завести отношения на две недели, привязаться к человеку, а после начисто выкинуть его из головы», — писала женщина.

Однако после замужества ситуация не улучшилась. На этот раз целью одиноких дам на курортах стал ее супруг.

«Мужчины нарасхват. Ездили с мужем в санаторий, не успела я отойти — а его уже окучивают!» — возмущалась россиянка.

По мнению читателей различных форумов, лучше не искать продолжение у романов, которые происходят в турецких отелях. Необходимо относиться к этому как к временному развлечению.

Другие рекомендуют не отдыхать со своей второй половинкой раздельно. Совместный отпуск позволит временно оставить заботы и разнообразить отношения. Иначе получится так, что муж или жена будут ассоциироваться с серой рутиной после курорта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему перед отпуском возникает стресс.