Спаситель Ленинграда: ровно 120 лет назад родился создатель Дороги жизни Иван Зубков

Фото, видео: Мазелев Рафаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Именно он — первый руководитель Ленинградского метростроя — придумал проложить по льду Ладоги.

Его называли спасителем Ленинграда: 120 лет назад родился Иван Зубков, первый руководитель Ленинградского метростроя. Именно он предложил проложить пути по льду Ладоги во время блокады и создать Дорогу Победы.

Этот уникальный проект был воплощен всего за 17 дней! О судьбе и наследии блистательного инженера рассказал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

«Назначен начальником строительства Ленинградского метрополитена, в этой должности состою и в настоящее время» — так заканчивается автобиография — совсем короткая — человека, которого по праву называют спасителем Ленинграда. Он же — первый метростроитель города на Неве.

«Выдающийся организаторский талант, незаурядный инженерный талант, а еще личное мужество — вот что еще выделяло его», — рассказывает историк Мурат Валиев.

Иван Зубков родился в 1904 году в Ессентуках в семье инженера-путейца. С малых лет помогал отцу в работе — строили железные дороги и мосты. Позднее отправился в Москву. В столице как раз начали строить метро. Головокружительная карьера: за год от простого инженера до руководителя шахты.

В январе 1941-го 36-летнего Ивана Зубкова отправляют в Ленинград руководить всем метростроением города. На тот момент это — штат в 12 тысяч человек, сложная техника, те самые плывучие грунты города на Неве. В Москве средняя глубина метро 22 метра, в Ленинграде — 57.

«В столь краткий срок он со всеми этими техническими задачами справился — метро в Ленинграде начали строить. 22 ствола успели к началу войны возвести — за несколько месяцев — и 500 погонных метров тоннеля созданы уже. То есть темпы — колоссальные», — говорит заместитель директора центра музея железнодорожного транспорта России Елена Асташова.

А дальше — война. Стройку Ленинградского метро остановили. Причем Зубков настоял на том, чтобы шахты законсервировали особым способом, на тот момент — беспрецедентным.

«Метро по методу Зубкова начали консервировать „мокрым“ способом: затопили водой штольни, тоннели, чтобы впоследствии, когда будет расконсервация, они сохранили свой первоначальный вид. Он настоял на том, чтобы таким „мокрым“ методом — затопить — законсервировать метро», — объясняет председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войн, труда и пенсионеров «Метрострой» Виктор Зорька.

В войну тысячи метростроевцев отправились возводить рубежи обороны. Руководство и всю ответственность возложили на Ивана Зубкова. Колоссальный опыт и талант еще такого молодого инженера позднее спасут многие и многие жизни Ленинградцев.

«Зима 1942 года. Иван Георгиевич предложил укладывать рельсы. Речь идет о Дороге Жизни, которая спасла город. Новаторское решение — укладывать рельсы не на лед, а использовать сваи. После этого инженерного решения переправа работала полноценно», — говорит историк Мурат Валиев.

А дальше — от Дороги Жизни к Дороге Победы. Когда блокадное кольцо разомкнули, в Ленинград нужно было срочно доставить помощь — люди гибли.

Зубкову поручили построить 33 километра железной дороги на участке Поляны — Шлиссельбург. Три крупных моста, больше 20 малых. По пути обезвредили почти две тысячи мин. Все это — в январские морозы. А враг был совсем близко. На стройку дали 20 дней. Справились за 17.

«До вражеских позиций было около шести километров. Люди гибли, но осуществили этот колоссальный подвиг. В результате уже 7 февраля первый поезд прибыл в Ленинград», — рассказывает директор центрального музея железнодорожного транспорта России Владимир Мителенко.

Открытие первых станций Ленинградской подземки Иван Зубков уже не застал. После войны метростроевцы не раз вспомнили его добрым словом: законсервированные тогда в 1941-м по методу Зубкова шахты удалось быстро восстановить. И труд первых строителей ленинградского метро не пропал даром.

Иван Зубков погиб в авиакатастрофе в 1944-м неподалеку от Лодейного поля. Ему было 39 лет. Хоронили с воинскими почестями.