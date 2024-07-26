Конец «садовым войнам»: в России дачные голосования переведут на «Госуслуги»

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Таким образом государство хочет упростить процедуру и одновременно исключить мошеннические схемы.

В этом году изменится жизнь российских садоводов, особенно тех СНТ, где накопились претензии к председателям. Больше никаких громких споров и даже драк по самым болезненным вопросам. Власти упросили процедуру дачных голосований.

Теперь это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги». Нужно просто перейти в личный кабинет товарищества и оставить свой голос. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко разбиралась, до каких крайностей еще недавно доходили дачные разборки.

Очередные выборы председателя в СНТ «Ракитино» Ленинградской области больше похожи на бунт. Здесь делят власть два председателя. Оба уверены: оппонент занял должность незаконно, а миллионные долги — результат плохого управления. В ход идут все известные приемы: взаимные обвинения, поддельные подписи, «мертвые души», кулаки.

Очередное сомнительное голосование ожидаемо к результату не приводит. Подписи собираются на багажнике автомобиля, а в качестве голоса «за» — красный листок. С полученными протоколами дачники планируют обратиться в суд. Уже в четвертый раз.

Не заладилось общение с председателем и в коттеджном поселке «Высокий берег» Московской области. Дачники жалуются: никакой отчетности, заявления — только по почте, в члены СНТ жителей не принимают. Да и в принципе глава ведет себя как-то не по-товарищески.

«Начинается просто-напросто травля. Людей начинают оскорблять, унижать. Что это „вой на болотах“, что это „диванные эксперты“ какие-то», — рассказывает житель СНТ «Высокий берег» Юрий Стрименов.

А в Воронежской области председатель вообще решил уйти на «удаленку», оставив жителей СНТ с шестимиллионными долгами перед коммунальщиками.

«Я спросил: «Почему вы не ходите на работу?». Ответ слушайте внимательно: «А ты по тыкве хочешь?» — рассказывает житель СНТ «Южный» Николай Сапелкин.

Казалось бы, решение всех этих проблем на поверхности. Инициатива жителей — голосование — новый председатель.

«Революция не подойдет, переворот не подойдет, только — общее собрание. Ничего больше. Мало того, общее собрание должно быть легитимным. Если вдруг не будет кворума, и кто-то захочет оспорить решение этого собрания в суде, значит, все решения, принятые на этом собрании, — аннулируются», — объясняет председатель Московского союза садоводов общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

До недавнего времени состоявшимся собрание признавали только в случае, если на нем присутствовало большинство членов СНТ, то есть хотя бы 51%. Многих это завело в тупик: собрать вместе даже половину жителей огромного садоводства оказалось невозможно.

«Хоть и суд признал недействительным председателем, но его по факту не могут удалить из записи ЕГРЮЛ, и он остается действующим председателем, пока мы не наберем кворум. А народ, конечно, у нас как бы не очень активный», — отмечает житель СНТ «Водинка» в Самарской области Дмитрий Латахин.

Поэтому даже два судебных решения председателю СНТ — нипочем. Пока товарищи-садоводы пытаются организовать собрание, он продолжает властвовать, среди ям на дорогах и дырявых труб.

«Нет такого решения суда! Это — их желание! Свое желание они пытаются выдавать за действительное», — считает председатель СНТ «Водинка» Сурен Баласанян.

Именно из-за таких историй и упростили процедуру дачных голосований. Теперь та же половина садоводов может участвовать в собрании как очно, так и онлайн. В перспективе даже через портал «Госуслуг». Это больше шансов на заветный кворум и меньше возможностей на подделку протоколов.

«Это просто позволит точно понимать, что человек дал свое согласие на это голосование, и он проголосовал таким образом, как это зафиксировано. Поменять электронный голос намного сложнее, чем поменять, допустим, галочку в бюллетене», — говорит руководитель юридической службы приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Новую функцию многие дачники уже поддержали.

«Буду голосовать, буду говорить всем соседям. Это удобно. И реально, чтобы люди все понимали — кто голосует, кто заинтересован, кто нет, чтобы было все чисто и прозрачно», — обещает жительница СНТ «Южный» Людмила Харченко.

«Будем принимать решение, будем вносить изменения в устав, чтобы голосовать через „Государственные услуги“. Я думаю, это будет честно, справедливо», — подчеркивает житель СНТ «Южный» Геннадий Гавриличев.

Правда, в том, что онлайн-собрания станут неотъемлемой частью жизни большинства садоводств страны, некоторые сомневаются. Ведь за это товарищам сначала тоже придется проголосовать.