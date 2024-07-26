Деньги не столь важны: чего Фадеев хочет добиться иском к Глюк’оZе

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Продюсер был крайне недоволен поведением артистки на недавнем концерте в Красноярске.

Продюсеру Максиму Фадееву не столь важны деньги в желании подать иск против певицы Глюк’oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Об этом заявила адвокат Ольга Власова Telegram-каналу «Звездач» в ответ на обвинения журналистов, что продюсер хочет нажиться на произошедшем и семье певицы.

Обвиняя Фадеева, в СМИ сообщили, что Глюк’oZа несколько лет назад заплатила продюсеру за сохранение своего псевдонима и исполнение старых песен. Как пояснила Власова, Фадеев и певица действительно подписали соглашение, но авторские права знаменитости никто не передавал.

«Максим может добиться запрета, так как в судебном порядке право на произведение может быть расторгнуто досрочно. Про выплаты речи пока не идет, главная цель — запрет. Важный момент: он не передавал ей свои права, и правообладателем является он же», — отметила адвокат.

Подать иск против Глюк'oZы Фадеев решил после скандального концерта в Красноярске. Певица буквально шокировала зрителей появлением в нетрезвом состоянии на общегородском праздничном концерте в конце прошлой недели. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно — еле разговаривала, нелепо двигалась и трогала себя за интимные места.

Одна из зрительниц рассказала, что пришла на концерт вместе со своим девятилетним ребенком, но из-за поведения певицы на сцене они были вынуждены уже на третьей песне покинуть мероприятие. По словам женщины, ощущения от выступления Глюк'oZы были «мерзопакостными».

Сама певица позднее в своем блоге призналась, что переживает тяжелый период из-за смерти бабушки, поэтому на сцену вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного.

Именно этим якобы объясняется ее странное поведение. Фадеев же терпеть такое не стал. Он заявил, что поведение знаменитости ударило и по его репутации и спускать на тормоза ситуацию он не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюк'oZa стала знаменитой.