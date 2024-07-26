«Больше пяти лет»: подозреваемый в подрыве авто в Москве был алтарником в церкви

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В католической архиепархии отреагировали на действия мужчины.

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков прислуживал в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В интервью агентству ТАСС об этом рассказала работница храма.

«Он был министрантом, работником ризницы. Свечку носил, помогал на мессах. Особого контакта прямого с прихожанами в его обязанности не входило, только со священнослужениями. Работал где-то больше пяти лет», — отметила она.

В свою очередь, генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов сказал, что прислуживание на богослужениях не делает его официальным представителем католической церкви или сотрудником ее структур. Его слова опубликовал Telegram-канале архиепархии.

«Подобные действия абсолютно не совместимы с христианской верой и церковь их категорически осуждает», — сказал Горбунов.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто находились, предположительно, сотрудник Минобороны РФ и его жена.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины. В качестве подозреваемого задержали Серебрякова. Это случилось в Турции. Силовики вели слежку за Серебряковым на протяжении 50 километров, после чего его задержали. По предварительным данным, подозреваемый собирался бежать из Турции в Грецию.

В школьные годы мужчина был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. А в последние два года часто ездил в Грузию, Ташкент и Армению. Правоохранительные органы теперь устанавливают, где и когда его завербовали, а также какие задачи ему поручали выполнять.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после взрыва автомобиля в Москве.