В святых местах: как прошла встреча Путина и Лукашенко на Валааме

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

Главы государств обсудили вопросы региональной безопасности, а также международную повестку.

В месте, где всегда молятся за русских воинов и чтят память погибших, сегодня состоялся молебен, на котором присутствовали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Именно на Валааме началась их рабочая встреча. Правда, в открытом формате была только прогулка по территории монастыря. О других деталях визита — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Владимир Путина тепло приветствуют на острове Валаам. Северный Афон. Так часто называют православную обитель. Глава государства сегодня посещает святыню вместе с Александром Лукашенко.

«Спасибо, что пригласили», — обратился к нашему президенту Лукашенко.

Оба президента направляются в Смоленский скит Валаамского монастыря. Стены внутри украшают портреты Дмитрия Донского, равноапостольного князя Владимира, предводителя небесного войска Архангела Михаила.

«Слева изображены войны вселенской церкви. Прославленные за 2000-летнюю историю крестьянскую. Георгий Победоносец, который был у нас всегда на гербе. Мы приносим от лица церкви о Мире во всем мире, о мире на нашей русской земле. В наших сердцах», — рассказали в церкви.

Храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери построен последним на острове. Появился в начале XX века благодаря Верховному Главнокомандующему Российской армией великому князю Николаю Николаевичу. Здесь всегда вспоминали русских воинов и теперь чтят память погибших. Патриарх Алексий второй посещал этот храм после восстановления.

«Эту икону дарил при освящении этого храма Патриарх Алексей. Здесь крестики, это мы принимали только от людей, у которых реальные чудеса какие-то были», — рассказал один из служителей.

Владимира Путина и Александра Лукашенко сопровождают в часовню царственных страстотерпцев при монастырском подворье.

Валаам ежегодно принимает сотни туристов и паломников. Среди них и учительница Владимира Путина Вера Гуревич, которая, как оказалось, посещала остров совсем недавно. Об этом президенту рассказывает священнослужитель Валаама.

«Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свой 91 год, „генеральная“ исповедь такая — исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении», — отметил священнослужитель.

Владимир Путин и Александр Лукашенко не впервые приезжают на Валаам вместе — они были на острове в прошлом году и в 2019-м. Президент Белоруссии обращает внимание на погоду.

— Да, думал, приедем, остынем тут в холоде, а тут…

— Вода — 25 градусов.

— Жара больше, чем на Черном море.

Священнослужители Валаама благодарят президентов за приезд. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправляются в комнату для гостей, где их ждет разговор с глазу на глаз.