Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/AP/ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Все мероприятия в рамках форума проходят под девизом: укрепление взаимосвязанности и устойчивости.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Лаос на ежегодную министерскую встречу АСЕАН. И первым делом встретился с китайским коллегой, который буквально накануне вел переговоры с министром иностранных дел Украины — Кулеба там даже заговорил о мире.

Сергей Лавров уже заявил, что Россия и Китай, сообща, могут кардинальным образом изменить ситуацию на мировой арене.

Ну а самый неожиданный эпизод случился во время встречи с главой МИД Индонезии. Она призналась, что очарована брошью Марии Захаровой. Украшение хотели сразу же подарить дипломату, однако оно оказалось пришитым к одежде. Пообещали доставить позже. Корреспондент «Известий» Дарья Сенникова продолжит тему.

Разворот Азии от Запада к России видно, что называется, с порога конгресс центра, где проходит съезд министров иностранных дел стран АСЕАН и партнеров. Перед подписанием соглашений между Москвой и Вьентьяном — а их накануне заключили сразу три — в том числе о преподавании русского в Лаосских школах — Салемсай Коммасит по-русски просит выстроиться свою делегацию.

К России у Лаоса особое отношение. И дело не только в бизнес-проектах, которых между странами — множество: от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых и развития энергетики. Вьентьян — еще со времен Советского союза один из ключевых партнеров Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Между Россией и Лаосом очень долгая дружба, которая берет начало еще в 1950-1960-е. Когда Лаос боролся за свою независимость. Сегодня Россия продолжает поддерживать Лаос, ранее это был Советский Союз. Сегодня без России и СССР мы бы не смогли получить свой суверенитет и независимость. Поэтому выражаем огромную признательность России», —сказал глава МИД Лаоса.

Дружба Лаоса и России скреплена, что называется, свинцом. Советские летчики во времена Холодной войны поставляли во Вьентьян боеприпасы. После бомбардировок США здесь были стерты целые поселки и города.

Наши специалисты помогли все отстроить заново. И хорошими отношениями с Москвой на полях форума дорожат многие. Глава МИД Камбоджи не скрывает восхищения от возможности переговорить с российским министром лично:

«В следующем месяце будет моя первая годовщина на посту министра. Так что можете себе представить, что вчера вечером мне было нелегко подготовиться ко встрече с вами».

Диалог между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона всегда равноправный. В отличие от разговора с Западом, который привык добиваться своего силой.

Перед советом министров иностранных дел стран АСЕАН Сергей Лавров проводит семь встреч, особое внимание к переговорам с Ван И. Позиции КНР и России совпадают по многим вопросам, в том числе по глобальной безопасности.

Основная часть переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой прошла в закрытом режиме. Давним друзьям всегда есть, что обсудить с глазу на глаз. Но часть встречи все -таки попала в объективы.

«Связка России и Китая, как вы и сказали, уважаемый господин министр, работает над формированием более справедливого многополярного мироустройства, продвигает принципы подлинной многосторонности, привносит позитивную энергетику и в ООН, и в Группу 20-ти и также активно работает в рамках БРИКС и ШОС. Другие многосторонние площадки тоже имеют важное значение, и среди них, конечно же, АСЕАН и вся асеаноцентричная архитектура», —прокомментировал Сергей Лавров.

Уже год Запад открыто пытается накачать регион своим оружием и обставить все так, чтобы это выглядело жестом доброй воли. Но попытки разместить ракеты средней и малой дальности якобы для сдерживания Китая, пока безуспешны.

Хотя делегации стран Запада не редкие гости на полях АСЕАН. Вот уходит с очередных переговоров глава МИД Канады Мелони Жоли.

На полях форума должен был появиться и Энтони Блинкен, который сам анонсировал свой приезд и переговоры с Ван И. Но пока он остается в Вашингтоне — свой визит перенес. Стоит ли ему вообще ехать на АСЕАН — большой вопрос. Все мероприятия в рамках форума проходят под девизом: укрепление взаимосвязанности и устойчивости. А это понятия — о которых Запад давно забыл.