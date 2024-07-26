Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист вышел на связь с поклонниками в экстравагантном наряде.

Король российской эстрады Филипп Киркоров назвал себя главной звездой фильма «Братья». Певец записал ролик со съемочной площадки и опубликовал его в своем блоге.

«Я — звезда этого фильма, еще Дорохов где-то мечется, но я — главная звезда после него», — заявил он.

К слову, после скандальной вечеринки блогера Настя Ивлеевой Киркоров долгое время придерживался строгого стиля в одежде и клялся больше не входить «не в ту дверь».

Однако долго он не продержался. В этот раз экстравагантный артист вышел на связь с поклонниками в короне с перьями, камнями и стразами. Было видно, что образ ему очень близок.

За день до этого, кстати, Филиппу Киркорову пришлось пережить стресс. Король российской эстрады «застрял» в горах из-за шторма в Сочи.

Его эвакуировали на одну из баз отдыха и отпоили чаем. В плену стихии певец оказался вместе со съемочной группой. Разбушевавшийся дождь буквально смыл площадку.

В Сочи артист проживает в отеле, расположенном на первой линии неподалеку от морского вокзала. Шикарный двухкомнатный люкс за сутки там стоит примерно 60 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская обратилась к Киркорову после решения суда.