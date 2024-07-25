«Дети в ужасе. Люди с автоматами»: очевидец рассказал о причинах эвакуации дома в Каспийске

Жителям эвакуированного дома в Каспийске разрешили вернуться в квартиры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Угроза взрыва в настоящее время снята. Что же произошло этим вечером в Дагестане?

Сотрудники спецслужб оперативно провели эвакуацию жилого дома, где забаррикадировались неизвестные. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал очевидец происшествия Владислав Щитов.

По словам мужчины, на место оперативно приехали силовики и сотрудники экстренных служб. Жильцов вывели из дома с детьми.

«Дети в ужасе. Не спят. Два-три часа где-то все это длилось. Сказали, мол, заминировано. Поэтому всех вывели, все машины убрали. Как-то немножко страшно», — рассказал очевидец Владислав Щитов.

По его словам, жителям уже разрешили возвращаться домой. До этого из призвали отойти на безопасное расстояние от места, где неизвестные угрожали взрывом.

«Очень странная ситуация. Все отошли метров на 300, сзади дома все оцепили. Приехало много служб, пожарные, полиции экипажей шесть, военные с автоматами», — добавил Щитов.

Источник 5-tv.ru сообщил, что по итогам оперативных мероприятий были задержаны несколько человек. Сейчас горожанам ничего не угрожает.

ИЗВЕСТИЯ; ; 5-tv.ru

«Все очень спокойно. Местные жители возвращаются в свои квартиры, три подъезда уже стали доступны жильцам, людей попросили пройти в свои квартиры», — рассказал об обстановке на месте корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Каспийске неизвестные люди забаррикадировались в одном из жилых домов.