Неизвестные забаррикадировались в жилом доме в Каспийске и угрожают взрывом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Местные жители были эвакуированы.

Неизвестные люди забаррикадировались в одном из жилых домов Каспийска и угрожают устроить взрыв. На месте работает полиция, а местных жителей эвакуировали из здания и их попросили отойти подальше. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Источник уточнил, что происходит все на улице Алферова.

В местных Telegram-каналах пишут, что забаррикадировавшиеся внутри люди угрожают взорвать здание. Официально это не подтверждено. Неизвестно также, сколько внутри находятся человек.

По данным источника, речь может идти об одном человеке, который, предположительно, находится в нетрезвом состоянии или страдает психическим расстройством.

Все детали устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве.