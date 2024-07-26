Репутация и хоккейная карьера под ударом: адвокат о долге экс-супруга Пелагеи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Что грозит должнику в случае неисполнения решения суда?

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что долг по ипотеке хоккеиста Ивана Телегина может осложнить ему подписание контракта с клубом, радеющим за репутацию своих игроков. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что при появлении финансовых сложностей хоккеисту нужно было сразу сообщить об этом кредитной компании, а также обсудить с ее представителями варианты реструктурирования задолженности. Кроме того, существует такое понятие, как ипотечные каникулы.

«Также возможно было пройти процедуру личного банкротства. Теперь же, после вступления в законную силу решения суда, все юридические вопросы можно решать исключительно в рамках исполнительного производства», — объяснил адвокат.

По словам Бушманова, в случае неисполнения судебного решения, последуют санкции от службы судебных приставов. Будет обращено взыскание на арестованную недвижимость, а также продолжит действовать запрет на выезд из России. Кроме того, проценты по задолженности значительно возрастут.

Если неисполнение решения суда будет признано злостным, возможно возбуждение уголовного дела по статье 315 УК РФ. В таком случае должнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, отмечает адвокат.

«Возникшая ситуация может осложнить или сделать невозможным подписание спортивного контракта с клубом, радеющим за репутацию своих игроков», — подчеркнул Бушманов.

Бывший муж певицы Пелагеи задолжал по ипотеке более 60 миллионов рублей, спортсмена разыскивают приставы. Несколько лет назад Телегин с экс-супругой купили большой особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 «квадратов».

Звезда «Авангарда» перестал вносить ипотечные платежи после развода. В результате против него начали исполнительное производство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга.