«Пользуются знаменитым именем»: мошенники «заложили» дачу Ларисы Долиной

Мошенники заложили дачу Ларису Долиной за 50 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Директор певицы раскрыл подробности аферы.

Народная артистка РФ Лариса Долина столкнулась с мошенничеством. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с KP.RU.

В базе частных кредиторов появилась дача Ларисы Александровны в Подмосковье: якобы певица под залог этой недвижимости занимает 50 миллионов рублей под 30% годовых. В Сети также распространилась информация, что артистка занимает деньги для организации юбилейного тура.

Директор певицы назвал данную ситуацию «многоступенчатым мошенничеством». По его мнению, аферисты хотят получить кредиты под чужую недвижимость.

«Последние несколько дней Лариса Александровна получала запросы от микрофинансовых институтов по предоставлению кредитов. Конечно, официально таких запросов не было: нет оснований для подобных обращений. Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам», — отметил Пудовкин.

На данный момент команда певицы занимается блокировкой деятельности мошенников. Юрист Долиной в ближайшее время обратится в правоохранительные органы, чтобы частная информация певицы не находилась в общем доступе.

Он также подчеркнул, что юбилейный концерт Ларисы Александровны не требует никаких финансовых кредитов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Слава оправдалась за насмешку над Долиной.