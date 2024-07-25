В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Инцидент произошел на Международном шоссе.
В Москве водитель такси несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Все произошло на Международном шоссе. Отмечается, что между таксистом и пассажиром возник конфликт. Во время ссоры водитель автомобиля въехал в металлическое ограждение.
«Несколько раз выстрелил из травматического пистолета в область головы оппонента. Пострадавший госпитализирован», — сообщили в ведомстве.
Нападавший 1968 года рождения был задержан правоохранительными органами.
Головинская межрайонная прокуратура следит за установлением всех обстоятельств случившегося и за принятием процессуальных решений, в частности, возбуждении уголовного дела.
По информации источника 5-tv.ru, в ходе ссоры пассажир напал на водителя, пытаясь его задушить. В целях самообороны тот выстрелил в него. После этого оба мужчины вышли из машины.
В состоянии стресса водитель забыл поставить автомобиль на ручник, в результате чего он проехал около 20 метров и врезался в забор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве.