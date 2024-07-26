Аллергия на пот? Какие болезни может провоцировать летняя жара

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дерматолог раскрыла, какие опасности для нашего организма появляются в летний период.

Обильное потоотделение может не только портить одежду и проявляться неприятным запахом, но и провоцировать ряд других проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова для aif.ru.

По ее словам, переизбыток пота может привести к потнице на коже, которая возникает из-за закупорки пор. Как правило, этому способствует ряд факторов. Например, жаркая погода, пластыри на коже, высокая физическая активность, ожирение или прием различных препаратов.

Сначала может показаться, что эта проблема не представляет никакой опасности для нашего организма. Потница представляет собой мелкопапулезную красную сыпь. Другими словами, это аллергия на свой собственный пот. Вызывать это заболевание могут стафилококки, которые живут на коже, но под воздействием триггеров начинают активно размножаться.

Самое главное — они выделяют липкое вещество, дополняющее избыток пота и омертвевшие клетки, которые и перекрывают потовые железы.

Специалист отмечает, что расчесывать потницу нельзя, иначе можно спровоцировать еще более активное размножение и ухудшение ситуации.

Если у человека имеются ранки или укусы в зоне выделения пота, может появиться вторичная инфекция. Чтобы это предотвратить, необходимо вылечить эти места подсушиваниями с помощью раствора на основе хлоргексидина, специальных мазей и порошков. Стоит также внимательно относиться к своей гигиене, использовать средства от пота.

Ранее 5-tv.ru писал, какая одежда поможет спастись от жары.