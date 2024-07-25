Кражи у спортсменов, яйца и бунты: Олимпиада обросла скандалами

Фото, видео: www.globallookpress.com / gaojing; 5-tv.ru

Игры в Париже еще не успели официально начаться, но что ни день, то новая резонансная история.

До старта Олимпиады в Париже остался всего один день, но скандалов вокруг нее уже набралось на годы вперед. 40 стран прислали своих полицейских во Францию, но даже этого, оказывается, мало.

Пока Макрон рассказывает всем об угрозе из вне, никто не разбирается с внутренними проблемами — доходит уже до того, что спортсменов грабят прямо во время тренировок. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин хотел бы рассказать о празднике спорта, но вынуждено стал автором криминальной хроники.

Раздутая оборона Парижа на поверку оказалась просто дутой. Десятки тысяч мобилизованных полицейских и военных, конная гвардия, а предотвратить не смогли элементарное — целая череда уличных краж за пределами олимпийской деревни. У звезды австралийского велоспорта прямо по дороге в Париж взломали фургон, разворошили сумки с дорогим снаряжением.

«Боже мой! Вон перчатки валяются. К счастью, моих велосипедов здесь не было», — говорит на видео спортсмен.

Футбольную сборную Аргентины тоже ограбили прямо во время предматчевой тренировки.

«У полузащитника пропали часы и кольцо. Мы не хотели ничего говорить, но это уже слишком», — отметил главный тренер Олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

Да и сама олимпийская деревня возведена в одном из самых неблагополучных пригородов французской столицы. Вероятно, и комнаты спортсменов такие, чтобы потом передать их под социальное жилье.

Российские атлеты вслед за остальными тоже успели оценить едва уловимый комфорт с напольными кондиционерами и очень странными лежанками точно из подручного материала.

Не на высшем уровне оказалась и транспортная доступность. На летних Играх звездам экстремальных видов спорта проще было достать из рюкзаков свои скейты, чем полагаться на организаторов.

«Нам просто нужно добраться в деревню, а я понятия не имею… Все эти автобусы. Я очень устала, хочу принять наконец душ», — говорит на видео спортсменка.

Не лучше обстоят дела и с более роскошным размещением самого Международного олимпийского комитета. В отеле, где остановились спортивные чиновники, — забастовка персонала из-за низких зарплат.

А буквально под окнами еще и бездомные взбунтовались. Десятки человек разбили посреди парижской улицы свой лагерь и тоже требуют хоть какого-то размещения.

Олимпийского спокойствия не добавляют и заявления антитеррористического комитета Франции. Несмотря на все эти бесконечные периметры безопасности, угроза экстремистских атак и вылазок радикалов наивысшая. Впервые парад атлетов пройдет не на стадионе, а в открытом городском пространстве среди парижских пейзажей и ознаменуется прохождением лодок со спортсменами по акватории Сены.

За сутки до церемонии открытия столица буквально переведена в полную боевую готовность.

В этот самый момент французские силовики устроят свое светопреставление. И в воздухе, и непосредственно в Сене в небо при первой же необходимости могут быть подняты истребители, ударные дроны, готовые сбивать все, что нарушает многокилометровую бесполетную зону. А в реку занырнет особое подразделение водолазов, чтобы никому и в голову не пришло устанавливать взрывные устройства, например, со дна или вдоль берега.

Геополитическая напряженность в мире тоже накладывает свой отпечаток на нынешнюю Олимпиаду. Встреча немногочисленной палестинской сборной, все-таки допущенной к летним Играм, ожидаемо обернулась в антиизраильские выступления прямо в аэропорту Шарль де Голь.

«Тот факт, что мы сегодня здесь, во Франции, нужно воспринимать как первый шаг, как красную карточку израильской односторонней агрессии, направленной на ликвидацию Палестины», — обратил внимание президент палестинского национального Олимпийского комитета Джибриль Раджуб.

А Франция и без того все эти дни враждебно настроена, вплоть до призывов объявить бойкот атлетам из Израиля. Теперь же МИД страны предупреждает французских силовиков о более чем вероятном нападении террористов. На фоне чего принято решение вдвое увеличить расходы на охрану израильской делегации.