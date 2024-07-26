Часы показывали не то время: вокруг обращения Джо Байдена разгорелся скандал

Фото, видео: Erin Schaff / Denis Balibouse; 5-tv.ru

Одна деталь стала причиной большого скандала после обращения 46-го президента США к нации.

Камала Харрис официально подтвердила свой статус кандидата в президенты США и опубликовала первый предвыборный ролик. За несколько часов до этого Джо Байден впервые обратился к американцам после отказа идти на второй срок.

Многие отметили, что речь его была еще более невнятной, чем обычно, а лицо слишком опухшим. Некоторые даже предположили, что у лидера штатов был инсульт!

Изучают внимательно и время на часах президента. Его речь якобы транслировали в прямом эфире, однако они показывали шесть вечера вместо восьми. Американские журналисты уже назвали эту речь «прощальной». Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

Эта речь Байдена вполне сгодилась бы в качестве лебединой песни перед уходом с поста президента. Но это лишь прощание с иллюзиями о втором президентском сроке. Почти 1500 слов. И он не сбился нигде — наверное впервые за многие месяцы. По бегающему взгляду понятно: телесуфлер выручает.

«Заработная плата растет. Инфляция продолжает снижаться. Расовый разрыв в благосостоянии — самый низкий за последние 20 лет», — сказал Байден, выступая со спецобращением.

Достижения сомнительные. По поводу инфляции, конечно, лукавство: она снижается по сравнению с высочайшими показателями за 40 лет в 2022 году — тогда цифры достигали 9%. И это во время его президентства. То есть Байден борется сам с собой и сам себя за это хвалит.

«Инфляцией манипулируют. Один из способов игнорирования инфляции заключается в том, что они не учитывают цены на продукты питания и топливо. Средний человек знает, сколько он платит за бензин; знает, сколько он платит за продукты, и цены не снижаются. Цены на чизбургеры взлетели до небес», — пояснил эксперт Ларри Джонсон.

Байден говорит, что при нем США не вели войн. Зато подожгли по всему миру: Украина, Палестина, Тайвань. Штаты получили жутчайший миграционный кризис в истории — на территорию страны проникли более семи миллионов мигрантов. А у него все равно аргументация уровня «Бог».

«Мы — великая нация, потому что мы — хорошие люди. Ничто не может помешать спасению нашей демократии, в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший способ идти вперед — это передать эстафету новому поколению», — сказал Байден, обращаясь к нации.

Новое поколение — это Камала Харрис.

«Обещаю вам, что проведу ближайшие недели, продолжая объединять нашу партию, чтобы мы были готовы победить в ноябре», — сказала Харрис.

Вице-президент, бывший сенатор и калифорнийский прокурор.

Харрис значительно моложе и Байдена, и Трампа. Стала первой в американской истории женщиной, которая заменяла президента, когда тот проходил медобследование. К тому же она может перетянуть на себя значительную часть электората. По отцу у нее афроамериканское происхождение, по матери — индийское. В стране мигрантов это играет большую роль.

Сейчас демократам из нее нужно слепить лидера нации в экспресс-режиме. Вроде как для этого объединились даже два клана — Обама и Клинтон. И готовы поубавить личные амбиции на время выборов.

«Я воодушевлена вице-президентом Камалой Харрис. Она представляет собой новый старт в американской политике. Она может предложить обнадеживающее, объединяющее видение. Она талантлива, опытна и готова стать президентом. И я знаю, что она сможет победить Дональда Трампа», — заявила Хиллари Клинтон.

Согласно последнему опросу REUTERS, Харрис готовы поддержать 44% респондентов, Трампа — 42%. Возможно, эффект новизны.

«Если Камала Харрис вступит в должность, она станет самой радикальной, крайне левой экстремисткой, когда-либо занимавшей Белый дом», — отметил Дональд Трамп.

«Если Камала Харрис станет следующим президентом США, это будет катастрофой для общественной безопасности в стране. Она громко и с гордостью поддерживала реформу освобождения под залог и даже жертвовала и призывала других людей жертвовать в фонд, который помогал освобождать под залог убийц, насильников», — напомнил Национальный вице-президент Братского ордена полиции, лейтенант полицейского департамента Хьюстона Джо Гамальди.

Зато финансисты Уолл-стрит готовы пересмотреть свое отношение к демократам. Все последние месяцы они были разочарованы экономической политикой Байдена и собирались переметнуться к Трампу, пишет Financial Times.

«Хотя Харрис будет жесткой в плане обеспечения соблюдения закона, это будет рациональное обеспечение. Джей Ди Вэнс, возможно, найдет отклик у сторонников MAGA (Make America Great Again — лозунг сторонников Трампа — Прим. ред.), но более широкое деловое сообщество сегодня очень обеспокоено», — написало издание.

В глобальных вопросах точно никто не ждет от Харрис женской мягкости и готовности идти на компромисс. Прецеденты говорят об обратном.

«Обычно говорят, что политические лидеры-женщины будут более примирительными, с ними будет больше мира и меньше войны. Но мы видели как раз обратное. (Конфликтная ситуация — Прим. ред.) на Украине была развязана женщиной, фактически Викторией Нуланд. Хиллари Клинтон — самый кровожадный человек, которого я когда-либо видел на публичной сцене», — сказал американский журналист Такер Карлсон.

Как из Камалы Харрис будут делать светоч демократического мира, станет понятно в ближайшие дни. Нужно все провернуть до съезда Демпартии в Чикаго, а он назначен на 19 августа.