Встреча на Валааме: Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате
Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru
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Президенты вместе посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери.
В закрытом формате прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты пообщались вместе с невероятной энергетикой — Валааме. Как рассказали в Кремле, лидеры обсудили продвижение союзных проектов, региональную безопасность и вопросы международной повестки.
Ранее главы государств успели прогуляться по территории монастыря, познакомились с внутренней росписью храма Смоленской иконы Божьей Матери. а потом остались там на молебен.
Известно, что в этом месте монахи молятся о русских воинах, отдавших жизнь за Родину. Есть в поминальной книге и запись о брате Владимира Путина, который в возрасте 2,5 лет погиб в блокадном Ленинграде.
Ранее 5-tv.ru писал, как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге.