«Резкое изменение»: москвичей предупредили об очередных погодных сюрпризах
Вильфанд: с 29 июля температура в Москве упадет на 6-7 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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На выходных, 27–28 июля, температура в столице будет комфортной. А что дальше?
Резкое понижение температуры в Москве ожидается в понедельник, 29 июля. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с «Интерфаксом».
«В понедельник произойдет резкое изменение циркуляции. <…> Температура понижается заметно, по сравнению с субботой и воскресеньем, на 6-7 градусов ниже — температура будет около плюс 18-22 градусов», — объяснил синоптик.
При этом температура на выходных, 27–28 июля, в столице будет комфортной, отметил Вильфанд. Столбик термометра поползет вверх до отметок в плюс 26-28 градусов тепла.
Однако уже с понедельника в Москве понизится атмосферное давление. Над столицей установится облачная погода, а воздушные массы, которые прибудут со стороны Северного Ледовитого океана, будут отнюдь не теплыми.
Самая холодная ночь за июль в столичном регионе пришлась на 24 число. Тогда температура воздуха понизилась до 12,4 градуса.
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