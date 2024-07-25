«Резкое изменение»: москвичей предупредили об очередных погодных сюрпризах

Вильфанд: с 29 июля температура в Москве упадет на 6-7 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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На выходных, 27–28 июля, температура в столице будет комфортной. А что дальше?

Резкое понижение температуры в Москве ожидается в понедельник, 29 июля. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с «Интерфаксом».

«В понедельник произойдет резкое изменение циркуляции. <…> Температура понижается заметно, по сравнению с субботой и воскресеньем, на 6-7 градусов ниже — температура будет около плюс 18-22 градусов», — объяснил синоптик.

При этом температура на выходных, 27–28 июля, в столице будет комфортной, отметил Вильфанд. Столбик термометра поползет вверх до отметок в плюс 26-28 градусов тепла.

Однако уже с понедельника в Москве понизится атмосферное давление. Над столицей установится облачная погода, а воздушные массы, которые прибудут со стороны Северного Ледовитого океана, будут отнюдь не теплыми.

Самая холодная ночь за июль в столичном регионе пришлась на 24 число. Тогда температура воздуха понизилась до 12,4 градуса.

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