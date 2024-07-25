Хоккеист Иван Телегин задолжал более 60 миллионов рублей по ипотеке

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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В Сети появилась информация о том, что бывшему мужу Пелагеи закрыли выезд из России. Так ли это?

Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, задолжал по ипотеке больше 60 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась в банке данных исполнительных производств.

По предварительной информации, на данный момент Телегина разыскивают приставы. Дело в том, что несколько лет назад спортсмен с экс-супругой купили большой особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 «квадратов».

Хоккеист Иван Телегин задолжал 64 миллиона рублей по ипотеке. 5-tv.ru

Звезда «Авангарда» перестал вносить ипотечные платежи после развода. В результате против него начали исполнительное производство. Кроме того, был арестован автомобиль хоккеиста BMW X5, приобретенный несколько лет назад за семь миллионов рублей.

В информационном пространстве появились слухи о том, что из-за долгов спортсмену закрыли выезд из России. В беседе с 5-tv.ru юрист Сергей Афанасьев объяснил, что в отношении Телегина действительно могли принять такое решение, так как выезд из страны могут закрыть из-за долга свыше десяти тысяч рублей.

«За долг свыше десяти тысяч рублей приставы могут закрыть выезд за границу, но это отдельное решение пристава. Это не автоматический процесс. Просто пристав должен вынести отдельное решение», — объяснил эксперт.

Афанасьев добавил, что в случае наличия каких-либо долгов нужно обращаться напрямую к приставам. Они разъяснят, закрыт ли вам выезд за границу, а также ответят на другие вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Петренко погасил часть долга по алиментам.