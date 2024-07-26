«Букет эмоциональных проблем»: почему Стас Пьеха стал закомплексованным

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Певец не может смотреть на себя в зеркало более 30 секунд. В чем дело?

Популярный певец Стас Пьеха стал закомплексованным и неуверенным в себе из-за тяжелых отношений с семьей и недостатка внимания в детстве. Об этом сообщил психолог Станислав Самбурский в беседе с изданием «Страсти».

К такому мнению эксперт пришел после заявлений в интервью артиста о том, что он не может смотреть на себя в зеркало дольше 30 секунд. Пьеха не понимает поклонниц, которые могут смотреть на него часами на концертах. Он также считает свою профессию «омерзительной».

На это очень повлияла его творческая семья, которая отдавала все время не ребенку, а сцене. Воспитанием маленького Стаса занималась практически только бабушка — народная артистка СССР Эдита Пьеха.

Она решила сделать из мальчика известного артиста, поменяв ему фамилию и отдав в петербургскую капеллу. Но от своей карьеры не отказалась, поэтому отдала Стаса на несколько лет еще и в интернат.

«В ситуации, когда тебя бросили, а по ощущениям ребенка это именно так, он получает букет эмоциональных проблем: постоянное стремление к признанию, низкая самооценка, трудности в эмоциональной близости, постоянная тревога, связанная со страхом потерять близких», — объясняет психолог.

Эксперт уверен, что у певца внутренний конфликт: профессия музыканта отняла у него родителей, но она же стала инструментом, благодаря которому можно получить желанное внимание.

«Результатом этих эмоциональных проблема стало развитие зависимостей, чтобы заглушить внутренние конфликты. Амбивалентное отношение к профессии и самокритика — желание одновременно заслужить внимание родителей и презрение к публичности, которая отняла у него полноценное детство», — отметил Самбурский.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Стас Пьеха рассказал о жутком случае из молодости.