Экс-адвокат Илья Новиков* внесен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил экс-адвоката Новикова* в перечень террористов
Фото: Alexander Zemlianichenko / ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он является фигурантом двух уголовных дел — о распространении фейков об армии и госизмене.
Бывший адвокат Илья Новиков* внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Соответствующая информация появилась в официальной базе Росфинмониторинга.
«Новиков Илья Сергеевич, 11.02.1982 года рождения, город Москва», — следует из списка ведомства.
Бывший адвокат Илья Новиков был объявлен в розыск МВД России. Он является фигурантом двух уголовных дел — о распространении заведомо ложной информации о ВС России и госизмене. По данным ЦОС ФСБ России, Новиков принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно приговорил Новикова к 8,5 годам за фейки о ВС РФ. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью сроком на четыре года.
Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
* — признан иностранным агентом на территории России, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** - признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.