Начинен взрывчаткой: СМИ сообщили об опасной украинской находке в Турции

Фото, видео: ww.globallookpress.com / Mehmet Ozdogru; 5-tv.ru

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Спасатели обнаружили на этом объекте камеры.

У турецкого берега обнаружили начиненный взрывчаткой гидроцикл, предположительно, украинский. Об этом сообщает Haber Global.

«Спасатели увидели утром с берега у района Чаталджа в Стамбуле гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой», — уточнили на турецком телеканале.

К месту происшествия прибыли спасатели, которые осмотрели гидроцикл и обнаружили, что он начинен взрывчаткой и оборудован камерами. Находку забрали военные, они осмотрят гидроцикл в специальном месте.

Накануне, 24 июля, стало известно о шокирующей ситуации, которая произошла в многоквартирном доме на севере Москвы. Рано утром военнослужащий с супругой сели в свой автомобиль, после чего в машине сдетонировало взрывное устройство. Водителю оторвало конечности, пострадала и его супруга — ее госпитализировали в больницу с рваными ранами лица.

Ранее 5-tv.ru передавал информацию от Следственного комитета. По их версии, взорвавший машину военного мог действовать по заданию спецслужб Украины. Предположительно, он заложил взрывное устройство в автомобиль, а затем активировал его дистанционно.